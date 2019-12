Le ragazze dell’Akademia Sant’Anna al reparto di Pediatria d’Urgenza del Policlinico di Messina: doni e sorrisi per i piccoli pazienti [FOTO]

23 Dicembre 2019 20:26

Pomeriggio di sorrisi per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria d’Urgenza del Policlinico di Messina

Un pomeriggio di sorrisi per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria d’Urgenza del Policlinico di Messina. Hanno provato a regalarlo le ragazze dell’Akademia Sant’Anna, la squadra di pallavolo femminile attualmente seconda in

classifica nel campionato nazionale di serie B2.

Paola Rotella e compagne, insieme al presidente Fabrizio Costantino ed accompagnate da un elfo speciale della Peter Pan Animazione, hanno voluto consegnare di persona dei piccoli doni ai bambini ricoverati nel reparto per fargli trascorrere qualche momento di spensieratezza e magari regalare un piccolo sorriso. La squadra si è fermata a parlare con i piccoli, consegnando dei doni ed invitando i bambini e le loro famiglie ad assistere a

qualche partita dell’Akademia Sant’Anna.

“È solo un piccolo gesto per chi sta vivendo un momento difficile proprio a ridosso delle feste di Natale – ha detto il presidente Fabrizio Costantino – Il compito di una società sportiva che vuole essere parte integrante del territorio come la nostra è anche questo, di stare accanto alla comunità. Quando l’ho proposto alle ragazze non mi hanno nemmeno fatto terminare la frase che con un sorriso mi hanno detto di sì. Questo, per me, vale tanto e testimonia il valore delle persone prima che delle giocatrici”.

Per i doni l’Akademia Sant’Anna ringrazia tutti gli sponsor ed i partner che accompagnano la stagione sportiva in corso: Sanitaria SiCom, Gioielleria La Motta, Gruppo LEM, TerCaffè, Cadime, Farmacia Mercurio, Universo Vetro, RCA Electic, Azzurra Servizi, Vermein, Cirpe, Grecale, Kon Gusto, Cardile Forni.

Valuta questo articolo