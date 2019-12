L’Akademia Sant’Anna fa suo il derby messinese. Netta vittoria a Santo Stefano di Camastra

15 Dicembre 2019 20:05

L’Akademia Sant’Anna fa suo il derby di Santo Stefano di Camastra contro la Nigithor e prosegue la sua marcia alle spalle della capolista Reghion, sempre distante appena una lunghezza

Una vittoria netta, frutto di una delle prestazioni migliori sfoderate nel corso di questa stagione. L’Akademia Sant’Anna fa suo il derby di Santo Stefano di Camastra contro la Nigithor e prosegue la sua marcia alle spalle della capolista Reghion, sempre distante appena una lunghezza. Le ragazze allenate da Claudio Mantarro hanno approcciato come meglio non potevano una delle gare considerate più insidiose, contro una formazione che aveva fatto benissimo nell’avvio di campionato. Ed era pur sempre un derby, l’unico della provincia di Messina. Quindi stimoli e motivazioni non mancavano, da entrambe le parti. Ma il gioco mostrato dall’Akademia, orchestrata dalla sapiente regia di Paola Rotella, è stato a tratti incontenibile e già nel primo set, dopo essere passati in vantaggio con cinque punti consecutivi (2-5) ed essere state rimontate sino al 10-9, Bilardi e socie hanno piazzato un break decisivo che le ha portate a condurre 13-19 e poi a chiudere 17-25. Senza storia gli altri due set che hanno visto l’Akademia Sant’Anna subito in vantaggio 8-5 e poi 19-9, mentre nel terzo parziale – dopo un iniziale equilibrio (7-8) – le messinesi hanno preso il largo sino al +10 (21-11) per poi conquistare il set 25-13. Sabato prossimo ultimo appuntamento del 2019 con l’Akademia Sant’Anna che ospiterà alla palestra Juvara (con inizio alle 18) la Team Volley Catania.

TABELLINO:

Nigithor Santo Stefano-Akademia Sant’Anna 0-3 (17-25; 12-25; 13-25)

Nigithor: Pipitore 4, Kalceva, Pirrone 5, Angelova 11, Tracina, Biungo, Li Muli, Lo Iacono (L), Mercanti (L), Di Gangi, Jimenez, Di Salvo, Miceli 6. All. Staiti.

Akademia: Rotella 1, D’Arrigo, Torre 8, Bilardi 12, Tomaselli 11, Agnello, Asero, Gueli (L), Boffi 11, Bontorno 5. All. Mantarro.

Arbitri: Rosa Comunale e Erika Burrascano

