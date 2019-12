Agrigento: controlli nella movida, sanzioni a tre locali per musica alto volume

2 Dicembre 2019 09:49

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – Contravvenzioni a tre locali del centro città ad Agrigento per musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale nelle serate del weekend. Questa volta l’attenzione dei militari della Compagnia di Agrigento si è concentrata sulla musica ad alto volume proveniente da alcuni locali nel cuore della città.

La notte tra sabato e domenica, a seguito di alcune chiamate al 112 di residenti, infastiditi dal rumore della musica ben oltre l’orario consentito, i carabinieri hanno controllato alcuni noti locali del centro. Per tre di essi, avendo constatato che la musica era andata ben oltre l’orario consentito, i militari hanno elevato sanzioni per un totale di 6.200 euro.

L’intervento si inserisce nel quadro dell’attività di monitoraggio finalizzata ad un più regolare andamento, nel corso dei weekend, della movida giovanile.

