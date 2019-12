12 Dicembre 2019 15:18

Aeroporto di Reggio Calabria: domani lo sciopero dei lavoratori Sacal e sit in di protesta

La segreteria regionale dell’Uil Calabria, informa che domani, 13 dicembre, “in occasione della quarta azione di sciopero organizzata dalla Uiltrasporti Calabria, nel settore trasporto aereo, riguardante il personale in forza alla S.A.CAL. S.p.A. impiegato presso lo scalo di Reggio Calabria, si terrà un sit in a partire dalle ore 10:00 finalizzata alla diffusione dell’informazione inerente le gravi vicissitudini che stanno destabilizzando l’intero sistema aeroporti Calabria, che colloca l’aeroporto di Reggio all’ultimo posto, rischiando in tal modo la definitiva chiusura dello stesso e grave crisi occupazionale”.

