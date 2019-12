27 Dicembre 2019 09:15

Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: almeno 15 morti ma ci sono sopravvissuti

Un aereo con 100 persone a bordo è caduto vicino Almaty in Kazakistan. Secondo i servizi di emergenza ci sarebbero dei sopravvissuti: i morti sono almeno 15, mentre 66 sono le persone ferite e ricoverate in ospedale, di cui alcune in gravi condizioni. Otto bambini hanno riportato delle fratture. Quattordici persone sono morte sul colpo, mentre un’altra è deceduta in ospedale.

