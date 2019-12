Acr Messina, Danza e Famà nuovi calciatori giallorossi

13 Dicembre 2019 18:49

L’Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio dei calciatori Dejan Danza e Carmelo Famà

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio dei calciatori Dejan Danza e Carmelo Famà. Danza, nato a Ostiglia (MN) il 20 ottobre 1995, è un regista di centrocampo proveniente dal Calvina, formazione lombarda che milita in Serie D con cui ha giocato 6 gare. Dopo aver disputato il campionato Primavera con Pro Vercelli e Torino, vincendo anche lo scudetto di categoria con la maglia granata, Danza ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2015/2016 con la Reggiana, con cui ha disputato 14 gare in Serie C. Nell’estate seguente il centrocampista passa al Santarcangelo, con cui gioca 21 partite e segna anche il primo gol nei tornei professionistici. Nella stagione 2017/2018 approda al Pordenone, sempre in terza serie, ma l’avventura in neroverde si interrompe a metà campionato, dopo 14 gare giocate e 2 reti siglate. A gennaio, infatti, passa all’Alma Juventus Fano, con cui chiuderà la stagione disputando 10 partite. Nato a Taormina l’8 ottobre 1992, Carmelo Famà, meglio conosciuto come Charlie, è un centravanti in possesso di un’imponente struttura fisica. Dopo aver completato al Giardini Naxos la trafila di settore giovanile, ha esordito sempre con i biancazzurri tra i grandi, collezionando 10 presenze in Prima Categoria e firmando 3 gol. Successivamente il salto in Promozione con il Trappitello (21 gare disputate e 7 gol) e il ritorno a Taormina, dove ha vestito la maglia dell’Atletico in Prima Categoria, con 20 partite giocate e 15 marcature siglate. Dalla stagione 2015/2016, invece, quattro stagioni e mezza con lo Sporting Taormina, due delle quali in Eccellenza, per un totale di 85 gettoni di presenza e 43 gol segnati. Danza e Famà hanno già preso contatto con il gruppo, allenandosi agli ordini di Zeman e del suo staff, e sono a già disposizione del tecnico per la gara di domenica prossima.

