Disservizi idrici a Messina a causa di lavori urgenti: erogazione sospesa in molte zone della città [INFO e DETTAGLI]

21 Dicembre 2019 16:31

Messina: individuata una grossa perdita lungo la condotta che alimenta il serbatoio Santo che serve la popolosa zona di Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, via del Santo e Fondo Fucile

Individuata una grossa perdita a Messina lungo la condotta che alimenta il serbatoio Santo che serve la popolosa zona di Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, via del Santo e Fondo Fucile. I tecnici sono già al lavoro e l’intervento di ripristino è stato programmato per la prima mattina di domani domenica 22 dicembre, sino alle ore 12. Pertanto sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutta la zona interessata. Ogni eventuale aggiornamento, come di consueto, sarà tempestivamente comunicato.

