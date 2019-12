Accusa malore e finisce in pre-coma sul volo Roma-Tel Aviv: salvata da due eroici medici di Reggio Calabria [FOTO]

3 Dicembre 2019 12:30

Due medici di Reggio Calabria hanno salvato la vita di una donna sul volo Roma-Tel Aviv: le foto e i dettagli

Durante il volo da Roma per Tel Aviv il 28 novembre una signora si è sentita male, ha avuto una forte crisi iperglicemica ed è finita in stato di precoma. Nello stesso volo erano fortunatamente presenti i vertici dell’Istituto Nazionale Azzurro diretti in Terra Santa per compiere la terza missione umanitaria in campo medico. Tra questi il Dott. Antonello Faraone, medico di fama internazionale, assistito dal Dott. Lorenzo Festicini, audioprotesista e presidente dell’Istituto. Tempestivamente hanno soccorso la donna che, grazie alla professionalità del Dott. Faraone– medico al pronto soccorso di Reggio Calabria, ai farmaci che aveva con se e alla strumentazione medica che aveva il Dott. Festicini nel suo zaino pronta per essere donata in Terra Santa, sono riusciti a salvargli la vita facendo un atterraggio d’emergenza ad Atene assicurando la signora alle cure dei medici pronti ad attenderla nella pista di atterraggio.

