TaeKwondo, l’Academy Reggio Calabria a medaglia ai Campionati Italiani Cinture Rosse 2019

2 Dicembre 2019 10:41

Il Palayamamay di Busto Arsizio, in questo weekend dei giorni di Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre, è stato teatro del Campionato Italiano 2019 cinture Rosse di combattimento di Taekwondo. L’Academy Reggio Calabria a medaglia

Il Palayamamay di Busto Arsizio, in questo weekend dei giorni di Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre, è stato teatro del Campionato Italiano 2019 cinture Rosse di combattimento di Taekwondo. Da tutta Italia si sono ritrovati qui i nuovi talenti per confrontarsi ed battersi per arrivare sul gradino più alto del podio. La piccola spedizione dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria, composta dal solo Pegna Michele con la guida del tecnico Barillà, risponde alla chiamata. L’atleta reggino alla sua prima partecipazione ad un Campionato Italiano, risponde bene nella fase eliminatoria superandola ed approdando alla semifinale dove si ferma non riuscendo ad arrivare all’agognata finale, ma comunque porta a casa il terzo posto con la Medaglia di Bronzo nella categoria Junior -51Kg che dimostra un ottima maturazione dell’atleta e una voglia di migliorare ancora per puntare sempre più in alto. Grande anche il lavoro dello staff dell’Academy e del suo direttore Tecnico, che con molti sacrifici lavorano nel miglioramento psichico e fisico dei ragazzi, per un futuro e una crescita anche fuori dalla palestra.

Valuta questo articolo