A Pisa l’Unvs festeggia 5 titoli tricolori

29 Dicembre 2019 19:55

Più che positivo quello della sezione dei Veterani dello Sport di Pisa presieduti da Pierluigi Ficini

Tempo di fine anno, tempo di bilanci. Più che positivo quello della sezione dei Veterani dello Sport di Pisa presieduti da Pierluigi Ficini. Spiccano infatti nel corso del 2019 non solo i successi ottenuti in chiave tricolore, ma anche quelli di carattere organizzativo. Su tutti la tradizionale giornata dello sport paralimpico che visto una cinquantina di atleti disabili cimentarsi in varie discipline sportive. Rilevante anche l’originale concorso di poesia vernacola a tema sportivo che ha festeggiato la sedicesima edizione. Dal punto di vista dell’attività diretta, da segnalare invece i due titoli nazionali conquistati dalle formazioni tennistiche over 50 e over 40 a Marina di Carrara. A questa doppietta occorre aggiungere la tripla affermazione ai campionati nazionali in occasione della massima rassegna disputata a Campi Bisenzio, da parte degli atleti della sezione pisana.

