A Montalbano Elicona torna il presepe vivente [FOTO]

27 Dicembre 2019 09:57

Montalbano Elicona: grande successo per la prima giornata del Presepe Vivente. Seconda giornata, domenica 29 dicembre

La prima giornata del Presepe Vivente di Montalbano Elicona (Me), andata in scena ieri 26 dicembre è stata un successo di partecipazione e presenze ed ha confermano l’assoluta importanza dell’evento a livello nazionale, garantita da un impeccabile organizzazione, della bellezza dell’allestimento e dell’intrattenimento e dagli incantevoli luoghi.

Davvero suggestivi gli ambienti delle casette, i costumi, gli antichi mestieri e la rappresentazione della Natività presentata ancora una volta come grande messaggio di amore, unione e speranza.

Il tutto molto apprezzato dai visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia e dai numerosi turisti stranieri in visita in occasione delle festività, rimasti incantati ed affascinati.

La manifestazione organizzata dall’Associazione Rievocazioni Storico Religiose con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto tra gli altri la partecipazione delle migliori cornamuse dei nebrodi, del gruppo di musica araba Ischtar e di Antonio Smeriglia con “U Bannu i San Giuseppi”.

Particolarmente soddisfatto ed entusiasta il Sindaco Filippo Taranto come sempre impegnato per l’ottima riuscita dell’evento. Anche in questo caso il volano promozionale è stata la pagina Facebook ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi affiancata ad una imponente campagna di marketing mirata con relativa divulgazione mediatica.

Montalbano Elicona, già Borgo più bello d’Italia nel 2015, continua ad ottenere grandi risultati a livello culturale e turistico e resta in vetta alle destinazioni più ricercate ed apprezzate in Sicilia.

Le prossime giornate sono previste per domenica 29 dicembre e 6 gennaio dalle 17,30 alle 20. L’ingresso è libero.

