31 Dicembre, è la Notte di San Silvestro: la vita del Santo

31 Dicembre 2019 00:02

Il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, si celebra San Silvestro, 33° Vescovo di Roma, Papa dal 314. Il Santo percorse tutti i gradi della carriera ecclesiastica. La ricorrenza del Santo si festeggia il 31 dicembre in quanto, questo è il giorno in cui venne sepolto. La sua morte avvenne il 31 dicembre del 335 d.C.. San Silvestro, che morì dopo 21 anni e 11 mesi di pontificato, venne sepolto nel cimitero di Priscilla, sulla Salaria, ma, in seguito, le sue reliquie furono traslate nella chiesa di San Silvestro.

