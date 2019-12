30 Dicembre 2019 17:02

Auguri di Buona Vigilia di Capodanno, attesa per la Notte di San Silvestro: ecco tanti video da condividere con le persone care il 31 dicembre per augurare Felice Anno Nuovo 2020

Ormai ci siamo! Il 2019 va in archivio e tra qualche ora parte il 2020. La gente nell’attesa della Notte di San Silvestro, sta organizzando cenoni e feste per il Capodanno 2020. E’ il momento per gli auguri per un “Buon 2020”, “Buon Anno Nuovo”, “Felice Anno Nuovo” e “Buon Capodanno 2020″.

In basso vari video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Notte di San Silvestro e Capodanno 2020:













Valuta questo articolo