111° anniversario del terremoto di Messina: tavolo tecnico per definire le iniziative

12 Dicembre 2019 18:52

Messina celebra il 111° anniversario del terremoto: associazioni e Enti al lavoro per la stesura di un programma unico

Si è svolto stamani a Palazzo Weigert, nella sede dell’Assessorato alla Cultura, l’incontro con tutte le Associazioni e gli Enti coinvolti per la preparazione al programma per il 111° anniversario del terremoto di Messina. Vi hanno partecipato gli Assessori Massimiliano Minutoli ed Enzo Caruso, insieme all’arch. Nino Principato, il presidente dell’Ordine degli Architetti Pino Falzea, la responsabile della Biblioteca Regionale Tosi Siragusa, Associazioni di volontariato, il dott. Carbone della Comunità Greca. Si è discusso della stesura di un programma unico per consentire alla cittadinanza di poter vivere questo momento particolare, a partire dalle 8.30 del mattino con la deposizione della corona in ricordo dei caduti e una serie di iniziative che si svilupperanno nell’arco della giornata e che saranno illustrate in un’apposita conferenza stampa.

Valuta questo articolo