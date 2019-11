YallersCalabria sbarca a Taverna

12 Novembre 2019 12:50

Non potevano risparmiarsi dal visitare la patria di Mattia Preti i promoter della Calabria e dei suoi tesori nascosti

Non potevano risparmiarsi dal visitare la patria di Mattia Preti i promoter della Calabria e dei suoi tesori nascosti. La loro prossima tappa, infatti, sarà il 17 Novembre nel comune catanzarese del Parco della Sila. Con il patrocinio del Comune di Taverna, del Museo Civico e della Società Cooperativa Sociale Artè, Yallers ha organizzato un photowalk che coinvolge non solo coloro i quali hanno la passione per la fotografia, ma chiunque abbia la curiosità di scoprire la bellezza che Calabria racchiude in sé. Le vie del borgo, il museo, le chiese, il Centro visitatori Monaco Antonio Garcea, il Lago del passante faranno da palcoscenico ad una camminata fotografica che permetterà, a chiunque voglia unirsi, di partecipare ad un contest fotografico che vedrà premiati due scatti che racchiudono l’essenza del paese. Il Comune di Taverna è noto ai più per essere il luogo natìo di uno dei maggiori pittori del Seicento italiano, Mattia Preti, e di suo fratello Gregorio, anch’egli pittore dell’epoca, e il Museo fa da scrigno per alcune delle loro opere. Una miniera di arte risulta essere quindi questo posto con le opere dei fratelli Preti, Marco Minniti, Giovan Battista Spinelli, Antonio e Giovanni Sarnelli, Antonio De Bellis e di altri artisti contemporanei. Dopo questa visita e una lunga passeggiata per le strade del paese, i Yallers si sposteranno poi verso il Parco della Sila dove sono presenti alcune aree destinate a centri di ambientamento e diffusione di caprioli e cervi, del gufo reale e a centro didattico-dimostrativo per daini. Nessun evento Yallers però si conclude senza un tramonto in compagnia di amici e di persone nuove, per questo il lago del Passante, con i suoi pini silani e la sua atmosfera suggestiva, diventa la cornice dei saluti di una giornata volta scoprire un paese con così tante bellezze artistiche, storiche e naturali. La giornata sarà accompagnata da un contest fotografico riservato esclusivamente ai partecipanti che, entro la mezzanotte del 30 novembre, dovranno postare le proprie foto pubbliche sui relativi canali social Instagram e Facebook utilizzando l’hastag #tavernaphotowalk e #yallerscalabria.

Per info scrivere alle pagine Facebook e Instagram di Yallers Calabria

