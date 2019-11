Messina: successo al Centro commerciale Tremestieri per il Weekend della prevenzione

25 Novembre 2019 16:42

Medici Specialisti ed Associazioni di Messina per un weekend hanno fornito consulenze e screening gratuiti ai visitatori del Centro Commerciale Tremestieri

Grande partecipazione al Centro Commerciale Tremestieri al Weekend della prevenzione.

Un successo sancito dalla partecipazione di ben 23.000 visitatori ma un successo anche di gradimento da parte dei visitatori del Centro Commerciale Tremestieri, che per due giorni fra un acquisto e l’altro, nella struttura già pronta per il Natale, hanno incontrato una serie di professionisti specializzati in diverse discipline mediche e numerose associazioni che hanno risposto alle loro “tante domande di salute” .

E tutto questo gratuitamente e con grande spirito di solidarietà con l’unico obiettivo di stimolare le famiglie, i giovani, le donne e gli anziani alla cultura della prevenzione, a pensare a se stessi con senso responsabilità sottoponendosi ai controlli periodici.

“Il successo del week end della prevenzione ha superato anche le nostre più rosee previsioni” Ha dichiarato il direttore del Centro Commerciale Tremestieri Domenico Rinaldi, promotore dell’iniziativa, “Ringrazio ancora tutti i medici e le associazioni partecipanti che ci hanno permesso di realizzare un evento di servizio che in futuro desideriamo riproporre ed incrementare con nuove ed ulteriori collaborazioni, con l’obiettivo sempre di offrire all’interno del Centro non solo spazi di aggregazione e momenti di intrattenimento, ma anche risposte alle esigenze delle persone in termini di informazione.”

Nella giornata di ieri un riconoscimento è stato consegnato alla giornalista Marina Bottari, impegnata nel sociale, ideatrice e conduttrice da 13 anni su Rtp del rotocalco “In Salute” dedicato alla medicina ed alle informazioni utili per i cittadini.

In rappresentanza del Comune di Messina che ha dato il patrocinio all’iniziativa, sempre ieri il “Week end della Prevenzione” è stato visitato ieri dall’assessore comunale Dafne Musolino, la quale ha dato il buon esempio sottoponendosi ad alcuni controlli.

Sabato invece i riconoscimenti erano stati consegnati al Presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo ed alla presidente dell’Ammi di Messina Rosellina Zamblera.

Fra gli screening eseguiti particolare successo ha ottenuto il corso di autopalpazione del seno per prevenire il tumore della mammella, tenuto dalla ginecologa, sessuologa e oncologa Luisa Barbaro. I controlli effettuati dai vari specialisti hanno permesso anche di intervenire in due casi di glicemia alta su una bambina di 6 ed un giovane di 30 anni ai quali è stato consigliato di ricorrere ai medici ospedalieri.

In attesa degli eventi del Natale il direttore della struttura Domenico Rinaldi ha annunciato che il Centro commerciale Tremestieri effettuerà una donazione per sostenere il piccolo Dylan, il bambino messinese affetto da tetraparesi spastica e ipovedenza, per l’acquisto di un’auto adatta a contenere la carrozzina su cui è costretto dalla malattia.

Durante le iniziative natalizie del Centro tutti i bambini che vorranno fare una foto con Babbo Natale potranno lasciare una firma su un grande libro che verrà consegnato a Dylan e alla sua famiglia. Un gesto simbolico voluto dal Centro per far sentire a Dylan la vicinanza di tutti i bimbi come lui.

Al weekend della prevenzione hanno partecipato:

Dott.ssa Luisa Barbaro Ginecologa- ginecologa, oncologa e sessuologa

Dott. Francesco D’Arrigo e dott Pietro Bitto- Medici di Medicina Generale

Dott. Antonino Foti e dott. Vito Pipitone- Cardiologi

Dott. Francesco Famà e dott. Angelo Zodda- Oculisti

Dott. Lorenzo Guarnera – Audioprotesista

Prof. Letterio Calbo- Chirurgo Generale ed Endocrinochirurgo

Dott. Fabio Catalano- Dermatologo e Chirurgo Plastico

Dott. Giuseppe Crisafulli- Psicologo-Psicoterapeuta

Dott.ssa Angela Silvestro, Dott.ssa Rita La Paglia, Dott.ssa Graziella Arena- Pediatre di Famiglia

Dott. Francesco Incardona- Odontoiatra

Dott. Santino Morabito, dott. Giuseppe Crisafulli, dott.ssa Manuela Trimarchi- Nutrizionisti

Le associazioni

Associazione Giovani Diabetici A.G.D.; AMMI; Admo; Avis; Aido; Associazione” Per Te Donna”; Lilt e la Palestra Lions Messina.

