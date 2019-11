Pallacanestro Viola in vetta alla classifica, a Lamezia arriva la quarta vittoria consecutiva

10 Novembre 2019 23:00

Pallacanestro Viola nuovamente corsara, i ragazzi di coach Moretti superano l’ADF Basket Lamezia e balzano in vetta alla classfica

Pallacanestro Viola nuovamente corsara, i ragazzi di coach Moretti superano l’ADF Basket Lamezia in un match che, a dispetto del risultato finale, è stato equilibrato nella prima metà di gioco. Primo quarto ad appannaggio dei lametini, la attentissima difesa messa in campo dalla squadra di coach Djukic riesce a ”spuntare” le armi della Viola che, colta di sorpresa, chiude il parziale in svantaggio di 9 lunghezze: 20-11. Ottima la gestione del time-out piccolo da parte di coach Moretti: le sue istruzioni, intelligentemente messe in opera da capitan Barrile e dal bomber Pandolfi, permettono ai neroarancio di rimettersi in carreggiata vincendo il parziale 7-21. Nel terzo e quarto quarto di gioco la Pallacanestro Viola non molla, il team continua a macinare ottime giocate in attacco e concede poco in difesa ai pur bravi ragazzi dell’ADF Lamezia. I parziali si chiudono rispettivamente: 13-25 e 10-24. Nutrito il gruppo di tifosi reggini che, anche in questa occasione, hanno fatto sentire il proprio supporto alla squadra.

ADF Basket Lamezia – Pallacanestro Viola: 50 – 81

ADF Lamezia: Artus Lobera 13, Panetta 13, Cilurzo 3, Mirnic 2, Tchntcharauli 4, Bosone G 6, Farahijia 5, Giampa 4.

Pallacanestro Viola: Centofanti 5, Osmatescu 10, Ozolins 3, Suraci 2, Ouro Bagna 6, Viglianisi 9, Pandolfi 18, Sebrek 13, Barrile 15

La quinta giornata di campionato di C Silver prevede un turno di riposo per la Pallacanestro Viola, che dà appuntamento ai proprio sostenitori sabato 23 Novembre in occasione del match contro il forte Centro Basket Catanzaro. Appuntamento alle h 20.45 nella cornice del Palacalafiore.

Valuta questo articolo