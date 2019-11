21 Novembre 2019 17:14

Villa San Giovanni: istituito il tavolo di lavoro con l’Unione Nazionale Consumatori, per la tutela dei diritti dei cittadini

Istituto presso il Comune di Villa San Giovanni, con decreto n. 35 del 19/11/2019 del Sindaco Giovanni Siclari un “Tavolo di Lavoro”, per la Tutela dei Diritti dei Cittadini Consumatori. Con la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 29/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Protocollo d’Intesa con l’Unione Nazionale Consumatori delegazione di Villa San Giovanni”, si era dato il via al Protocollo d’Intesa sottoscritto a gennaio 2019, tra il Comune di Villa San Giovanni e l’Unione Nazionale Consumatori. Un provvedimento che prende spunto dall’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 24/12/2017 e dalla legge della Regione Calabria n. 7/2018 che intende promuovere la collaborazione con le associazioni dei consumatori e utenti e la P.A. per l’erogazione ei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Il Tavolo di Lavoro permanente per la Tutela dei Diritti dei Cittadini Consumatori, per la verifica del funzionamento valuterà le osservazioni, le proposte e le segnalazioni provenienti da cittadini-utenti-consumatori, risulta composto: dal Responsabile Unione Nazionale Consumatori, dr. Tullio Caracciolo, e dai Responsabili protempore dei diversi Settori comunali, cui è organizzato l’ente. Responsabile Settore Affari Generali e Istituzionali, Pubblica Istruzione, dott.ssa Maria Grazia Papasidero; Responsabile Settore Avvocatura Civica, Avv. Fernando Scrivano; Responsabile Politiche Sociali, dr. Francesco Gangemi (Segretario Generale); Responsabile Settore Tecnico Urbanistico Ing. Francesco Morabito e Responsabile Settore Vigilanza, dott.ssa Donatella Canale (Comandante del Corpo di Polizia Locale).

Il “Tavolo di Lavoro” potrà essere integrato di volta in volta anche dai responsabili di Servizio della struttura comunale a seconda dell’argomento in discussione, a cui potrà partecipare il Sindaco e l’Assessore competente. Inoltre, la partecipazione al “Tavolo di Lavoro”, è assolutamente gratuita e non prevede alcuna indennità o gettone di presenza o rimborso spese a favore dei componenti o di altri soggetti invitati a partecipare. Il “Tavolo di Lavoro” potrà organizzarsi in gruppi di lavoro per singoli settori, e richiedere l’audizione di soggetti gestori di servizi pubblici locali, rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché di tecnici, professionisti ed esperti anche esterni. La mission è quella di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità dei servizi e delle prestazioni del Comune di Villa San Giovanni. Un’altra importante iniziativa messa a segno, dall’Unione Nazionale Consumatori, che vede l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, impegnata nella direzione di garantire i cittadini-utenti, rispetto alla qualità dei servizi comunali.

