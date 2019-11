Reggio Calabria, il disperato appello di una famiglia di Villa: “aiutateci a trovare il nostro pappagallo. Pronti a qualsiasi cosa per riaverlo”

16 Novembre 2019 19:51

Reggio Calabria, il disperato appello di una famiglia di Villa San Giovanni: “in un attimo di distrazioni il nostro pappagallo è volato via. Aiutateci a trovarlo, si offre ricompensa a chi lo riporterà a casa”

E’ disperata una famiglia di Villa San Giovanni per aver perso il tanto amato pappagallo. Nell’appello marito e moglie scrivono: “siamo disposti a qualunque cosa pur di ritrovare il nostro pappagallino. Ieri pomeriggio, in un attimo di distrazione, è sfilato via dalla finestra. Subito sono iniziate le ricerche che, fino ad ora, non sono andate a buon fine. Ha solo pochi mesi – proseguono– e potrebbe non avere un buon senso dell’orientamento. La nostra paura è che lo trovi (o che si sia infilato in casa) qualche persona disonesta che, invece di restituirlo ai legittimi proprietari, se lo tenga (anche se è illegale) facendoci soffrire enormemente. Detenere un pappagallo di cui non si è i legittimi proprietari è reato penale. Noi abbiamo già fatto la denuncia di smarrimento e ci stiamo impegnando nelle ricerche anima e corpo”, concludono.

