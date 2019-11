Villa San Giovanni, il “Comitato del Commercio Villese”: “esperimento riuscito, ci saranno sorprese durante le festività natalizie”

22 Novembre 2019 14:18

Villa San Giovanni, il “Comitato del Commercio Villese”: “la sfida più importante è dietro l’angolo e porterà delle splendide sorprese durante le festività natalizie”

Il comitato del commercio Villese, nuova formazione sociale nata “per affrontare insieme le sfide e guardare al futuro ha messo in campo un obiettivo comune, partecipando e diventando nel tempo il motore di una comunità intera, ricevendo la giusta considerazione e collaborazione (“Ascolto, tutela, promozione”). Per la prima volta a Villa San Giovanni si sono messi insieme interessi, azioni, e volontà in maniera concreta, facendo squadra, al fine di perseguire intenti comuni nell’interesse generale. Questo è il motivo che ha spinto alcune attività economiche (diventate adesso tantissime) a camminare insieme , e creare il Comitato del Commercio Villesse , immaginando un unico soggetto che li possa rappresentare, per migliorare le condizioni del tessuto sociale ed economico dell’intero Paese. Come in una competizione si resta uniti per portare a casa risultati mai ottenuti prima. La sfida più importante è dietro l’angolo e porterà delle splendide sorprese durante le festività natalizie. Villa San Giovanni apre le porte alle iniziative, alla rinascita e al desiderio di non mollare mai”.

