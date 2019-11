Vicenza: scontro tra auto e camion, muore 52enne alla guida della Fiat 500

5 Novembre 2019 15:37

Vicenza, 5 nov. (Adnkronos) – Dalle ore 13, i vigili del fuoco stanno operando in via Cappellare a Orgiano per un incidente stradale tra un’auto e un camion: deceduto l’autista del mezzo più leggero. La squadra Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante il soccorso il personale medico del 118 ha dovuto constatare la morte del conducente della Fiat 500: un 52enne di Sossano. Illeso l’autista del camion. La polizia locale ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso tuttora in atto.

