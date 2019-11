Sport civiltà dell’unvs sempre più in alto

24 Novembre 2019 18:19

La 43a edizione di Sport Civiltà, trasmessa in diretta per la prima volta in assoluto dalla Rai, si è puntualmente confermata come la principale manifestazione dei Veterani dello Sport. Un volano di assoluto prestigio per l’Associazione. Organizzato dalla sezione di Parma presieduta da Corrado Cavazzini, nella sontuosa e storica cornice del Teatro Regio tempio della lirica e stipato in ogni ordine di posti, si è inteso premiare, secondo consuetudine, dirigenti e atleti sportivi che si sono particolarmente distinti anche sotto il profilo dei valori. Condotta da Massimo De Luca e Simona Rolandi, la serata si è aperta con l’intervento del sindaco di Parma Pizzarotti, quindi tra la splendida voce della cantante Sherol Dos Santos, i divertenti intermezzi dell’attore Tullio Solenghi e le musiche dell’orchestra di Alessandro Nidi, si è proceduto ad assegnare i riconoscimenti per il 2019 a Urbano Cairo, Michil Costa, Milena Bertolini, Emanuele Dotto, Alessandro Costacurta, Beppe Saronni e Alessandro Benetton, succedutisi sul palco, mentre Tito Stagno afflitto da un malanno di stagione, è intervenuto telefonicamente. Straordinarie anche le immagini proiettate e relative ad ogni premiato, per le emozioni, talvolta perfino toccanti, suscitate. In teatro, tra gli altri, Vittorio Adorni presidente della giuria che ha stabilito i premiati dell’edizione annuale, Evelina Christillin e Roberto Boninsegna, oltre allo stato maggiore dei Veterani dello Sport guidato dal presidente nazionale Alberto Scotti, parmigiano doc. Insomma, traguardo raggiunto anche stavolta, ovvero una testimonianza di elevato livello con il massimo eco mediatico, dei valori sportivi ed etici che costituiscono il cardine dell’azione svolta dall’UNVS.

