Vertenza Cas, l’assessore Falcone a Messina: “l’agenzia interinale verrà eliminata”

13 Novembre 2019 18:50

Al tavolo con i lavoratori Cas il deputato di Messina De Luca, sindacati, Cda e l’assessore Falcone. De Luca: “Le parole dell’assessore non devono lasciare spazio a facili illusioni, il percorso è ancora lungo e dall’esito incerto”

Oggi, presso la sede del Cas (Consorzio autostrade siciliane) sì è svolto un incontro tra i lavoratori stagionali dell’ente, che si trovano in stato di agitazione permanente da due giorni, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca e l’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, in presenza dei sindacati e del consiglio di amministrazione.

“Abbiamo sollecitato questo incontro – dichiara De Luca – e dopo un confronto di oltre quattro ore e l’analisi delle varie problematiche relative sia al comparto stabile che al comparto stagionale, l’assessore Falcone si è impegnato ad avviare un processo che miri, dopo le necessarie modifiche, all’eliminazione dell’agenzia interinale e alla creazione di un meccanismo di tutela per i lavoratori. Le parole dell’assessore – prosegue De Luca – non devono lasciare spazio a facili illusioni, il percorso è ancora lungo e dall’esito incerto. Non risparmierò comunque alcuno sforzo sino a quando i lavoratori non otterranno la tanta agognata stabilizzazione”.

