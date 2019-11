Verona: al via ‘Pizza sicura’, da polizia locale controlli sui rider (2)

5 Novembre 2019 15:52

(Adnkronos) – A fare il bilancio dei controlli, questa mattina in municipio, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il comandante della Polizia municipale Luigi Altamura. ‘Non si tratta di verifiche repressive, ma di controlli finalizzati a tutelare questi lavoratori, che per la maggior parte sono giovani studenti o stranieri, e garantire la sicurezza degli utenti della strada ‘ ha spiegato Polato -. Vista l’evoluzione imprenditoriale che ha portato all’intensificarsi di questo fenomeno e dopo alcuni incidenti, tra cui il mortale dell’anno scorso, abbiamo deciso di monitorare la situazione. L’obiettivo è in primis quello di impedire che i rider vengano sfruttati e pagati sulla base delle consegne, dovendo quindi stringere i tempi, anche a costo di infrangere le regole o mettere in pericolo se stessi e gli altri. Ho chiesto pertanto al comandante Altamura di portare avanti queste verifiche serali, con 3 pattuglie di pronto intervento che controlleranno le zone di maggior passaggio”.

‘Grazie ad un’importante collaborazione con l’Ispettorato del lavoro ‘ ha detto Altamura ‘ potremo verificare se le posizioni lavorative dei rider sono regolari. Chi consegna cibo a domicilio deve sapere che dal 3 novembre è entrata in vigore una nuova legge che li tutela dal punto di vista assicurativo, rimborsi spese e minimo orario garantito. Per quanto ci riguarda continueremo ad effettuare le verifiche necessarie affinchè tutti rispettino il codice della strada. Invitiamo le attività commerciali che utilizzano piattaforme esterne di consegna ad appoggiarsi a soggetti certificati che garantiscono il lavoro regolare”.

