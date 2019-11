Il vento sradica alcune lettere della stele della Madonnina del Porto: interviene l’Autorità Portuale dello Stretto

21 Novembre 2019 14:45

La stele della Madonnina del Porto di Messina danneggiata dal vento: l’Autorità Portuale dello Stretto disponibile a intervenire per il ripristino delle lettere

“La stele della Madonnina è uno dei simboli più conosciuti del nostro porto e della città di Messina e non ci esimeremo, come d’altronde già fatto in passato, dal contribuire a mantenerla in piena funzionalità”.

Dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto perviene così una formale espressione di disponibilità alle Autorità militari e cittadine per assicurare la manutenzione della statua che dal 1934 illumina l’ingresso del porto e dà il benvenuto a viaggiatori e crocieristi.

“Non soltanto siamo disponibili a intervenire subito con il ripristino delle lettere cadute dalla base della stele a causa delle forti sciroccate della settimana scorsa” dichiara il nuovo Presidente Mario Mega, “ma siamo anche pronti a sottoscrivere un protocollo d’intesa fra la nostra AdSP, la Marina Militare, proprietaria del bene, la Sovrintendenza, il Comune ed eventualmente la Curia messinese affinché la manutenzione della Madonnina sia assicurata con continuità”.

