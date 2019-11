L’associazione “Venetico per Tutti” organizza la conferenza “Se fa male non è amore”

22 Novembre 2019 13:22

Violenza sulle donne: un tema molto sentito e che l’associazione Venetico per Tutti ha voluto fortemente inserire negli eventi in agenda

“Se è amore non fa male”, sarà questo lo slogan che riecheggerà in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Un tema molto sentito e che l’associazione Venetico per Tutti ha voluto fortemente inserire negli eventi in agenda. Domenica 24 novembre, a partire dalle 16:30, presso l’Urban Center di Venetico Superiore, si terrà una conferenza dedicata interamente alle donne, quelle donne che purtroppo sono spesso umiliate e costrette a subire violenze fisiche e psicologiche, ma ci sarà anche modo di raccontare le storie di chi invece ha saputo dire basta, ritrovando libertà e quella serenità persa da tempo. All’evento prenderanno la parola la Dott.ssa Elisa Ruggeri, psicoterapeuta, l’Avv. Tiziana Alesci Presidente dell’associazione “Venetico per Tutti”, la Dott.ssa Flora Rappocciolo, mediatore familiare e l’Avv. Ester Isaia, a moderare il tutto, invece, sarà la Responsabile del centro EIRA, la Dott.ssa Serena Ruello. Storie, racconti ed esperienze che aiuteranno tutti a riflettere e a non sottovalutare alcun segnale d’aiuto da parte di chi, maltrattata, non riesce a venirne fuori, vuoi per paura, vuoi per irrazionalità. Per l’occasione, sarà riprodotta anche una video testimonianza, rilasciata al giornalista Giovanni Remigare, che vedrà come protagonista una ragazza vittima di violenze tra le mura domestiche.

Uno sfogo, ma anche la voglia di dar coraggio a chi, come lei, ha sofferto o soffre ancora situazioni devastanti come i soprusi di un padre. A seguire verrà esaltato e mostrato il meraviglioso e colorato universo femminile e questo grazie alla straordinaria artista Carmela Garro (Mela), che durante la serata realizzerà alcuni dipinti con una tecnica tutta da scoprire. All’interno del centro sarà anche possibile ammirare una sua esposizione artistica. L’associazione “Venetico per Tutti” ha al suo interno una sezione molto speciale: “Venetico Giovani”, e proprio i giovani saranno protagonisti di un incredibile lavoro cinematografico. Sarà, infatti, proiettato un cortometraggio realizzato interamente dai ragazzi di Venetico Superiore, con la straordinaria e preziosa collaborazione del team di NicetoTV Web diretto da Giuseppe Ruggeri, dal titolo “L’amore è un’altra cosa”. L’ennesima dimostrazione di quanto l’associazione diretta da Tiziana Alesci abbia a cuore determinate tematiche e che con grande dedizione cerca di affrontarle facendo partecipare tutti in maniera attiva e appassionata. Appuntamento presso l’Urban Center di Venetico Superiore, domenica 24 novembre a partire dalle 16:30.

