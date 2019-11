Vela: l’olimpionico Michele Regolo a Reggio Calabria

22 Novembre 2019 14:54

Reggio Calabria: Michele Regolo, laserista olimpionico italiano che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012, sarà in città dal 29 novembre all’1 dicembre

Michele Regolo, laserista olimpionico italiano che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012, sarà in città dal 29 novembre all’1 dicembre nella qualità di nuovo supervisore tecnico della squadra agonistica del club velico reggino Compagnia dello Stretto. Michele, dopo aver ottenuto ottimi risultati come atleta ed essersi distinto per la continua ricerca di soluzioni tecniche avanzate, si è già affermato anche come valido formatore. Fabiano Palamara, presidente di CdS, dichiara: “con Michele, che affianca il coach Gabriele Cortegiani, abbiamo avviato un intenso ed innovativo percorso formativo inerente la vela agonistica avanzata che, oltre alle attività in presenza, si fonda su lezioni erogate settimanalmente agli atleti in modalità live per mezzo di un’apposita piattaforma WEB. Questo permette di ridurre costi e tempi della formazione, abituando i giovani e, perché no, i meno giovani, alla continua acquisizione di conoscenza anche attraverso l’uso della tecnologia. Tale iniziativa è stata messa a punto anche grazie alla collaborazione del nostro consulente tecnico Marco Cicchinè che, con la sua lungimiranza, ha sempre dato un ottimo contributo allo sport della vela. I giovani rappresentando il nostro futuro, vanno accompagnati su validi percorsi di crescita. Lo sport, a maggior ragione se proposto in modo corretto, svolge un ruolo fondamentale. Tra gli altri vantaggi, un giovane con un passato da sportivo, meglio se a livello agonistico, arricchisce e valorizza le proprie abilità, incrementando il suo appeal nel mondo del lavoro. Per tali ragioni stiamo favorendo e supportando stimolanti attività di interazione e confronto tra i nostri ragazzi e varie figure professionali capaci di conferire metodologia e conoscenza, per offrire loro un ruolo di comprimari nel presente

e nel futuro”.

Valuta questo articolo