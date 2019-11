L’arrivo dell’albero di Natale in piazza San Pietro [FOTO]

21 Novembre 2019 21:32

L’inaugurazione dell’illuminazione dell’alberto di Natale a Piazza San Pietro è in programma per giovedì 5 dicembre

È giunto nella giornata di oggi a Piazza San Pietro il grande abete rosso che proviene dall’Altipiano di Asiago: è alto circa 26 metri, con un diametro di 70 centimetri. È stato donato insieme con una ventina di alberi più piccoli dal Consorzio di usi civici di Rotzo-Pedescala e San Pietro in provincia di Vicenza. L’inaugurazione dell’illuminazione dell’alberto di Natale è in programma per giovedì 5 dicembre alle 16.30, alla presenza del cardinale Giuseppe Bertello e del vescovo Fernando Vérgez Alzaga, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

