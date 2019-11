Calabria: Oliverio si vaccina e apre la campagna “non farti influenzare… vaccinati”

18 Novembre 2019 19:36

Mario Oliverio e il dirigente generale della sanità Antonio Belcastro hanno aperto la campagna “Non farti influenzare… vaccinati” vaccinandosi nei locali del laboratorio infermieristico della Cittadella a Catanzaro

Il presidente della Regione Mario Oliverio e il dirigente generale della sanità Antonio Belcastro hanno aperto la campagna “Non farti influenzare… vaccinati” vaccinandosi nei locali del laboratorio infermieristico della Cittadella a Catanzaro con i medici di medicina generale Gennaro De Nardo, Giuseppe Varrina, Piero Vasapollo, Antonio D’Ingianna, rispettivamente dell’Asp di Catanzaro, Crotone e Cosenza, coadiuvati dall’infermiera dell’Uccp (Unità complessa cure primarie) di Catanzaro Angela Candido. Presente all’iniziativa anche l’infermiere dell’ambulatorio della Regione Maurizio Marino. Per sensibilizzare la popolazione calabrese a farsi vaccinare contro il virus influenzale, Il presidente Oliverio ha poi lanciato questo appello: “trovate 10 minuti, recatevi dal vostro medico di base e vaccinatevi contro le malattie stagionali. Il vaccino è gratuito, facile, non ha nessun effetto collaterale e rappresenta un atto di prevenzione importantissimo. I medici di medicina generale in questo senso svolgono un ruolo essenziale perché a contatto con il territorio da dove, lo dico da sempre, bisogna ripartire superando il depotenziamento causato anche dai lunghi anni di gestione commissariale della sanità calabrese. Nei prossimi giorni – ha annunciato inoltre Oliverio – saranno avviati i Centri di cure primarie che consentiranno, appunto, di avere un servizio di prossimità sul territorio e, mi auguro, possano garantire anche la ripartenza di un sistema sanitario afficiente per offrire servizi e cure qualificati a tutti i cittadini”.

Sull’importanza della vaccinazione dal punto di vista sanitario, assistenziale ed anche economico si è soffermato il dirigente Belcastro il quale ha sottolineato che “la vaccinazione è un mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e per ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane e per le donne in gravidanza. Si tratta di patologie che soprattutto negli anziani si possono cronicizzazione e portare all’ospedalizzazione del paziente con costi elevati per il servizio sanitario. Perciò – ha specificato – questa campagna vaccinale, messa in alleanza con i medici di medicina generale, ha l’obiettivo di convincere la maggior parte della popolazione a vaccinarsi. L’organizzazione mondiale della sanità con il Ministero si sono posti l’obiettivo di raggiungere il 75% degli over 65. Ma come Regione abbiamo deciso di abbassare l’asticella consentendo anche ai sessantenni di vaccinarsi gratuitamente. Vogliamo raggiungere la percentuale del 75% perché ciò significa anche non contagiare il restante 25. Pertanto, con questa campagna auspichiamo di conquistare il maggior numero di cittadini calabresi perché non dobbiamo dimenticarci che quando si parla di vaccinazioni si parla di sanità pubblica”.

Questo è anche l’auspicio espresso dei medici di medicina generale i quali, dopo aver evidenziato che “la Calabria è tra i primi posti in Italia per numero di vaccinazioni effettuate” hanno dichiarato che “la vaccinazione non è né dannosa né pericolosa ma è un momento di prevenzione di massa”. Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra novembre e dicembre. Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico di medicina generale e dai servizi vaccinali dell’Azienda sanitaria. Per informazioni ci si deve rivolgere al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

