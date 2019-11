“UnoInMeno”: presentata anche a Messina la campagna nazionale di Volt per l’ambiente [FOTO]

2 Novembre 2019 20:39

Presentata anche a Messina la campagna Nazionale di Volt: l’obiettivo è ridurre di 1°C il riscaldamento in ambiente domestico, professionale e negli spazi a uso pubblico

Presentata anche a Messina “UnoInMeno“, la prima campagna Nazionale di Volt a tema ambiente. Il lancio è avvenuto all’interno dell’evento “Insieme per l’ambiente” organizzato dalla sezione cittadina di Volt durante.

Oltre alla campagna sono stati anche lanciati i “Tour di ascolto” che vedranno i volontari del Partito in giro per l’intera città a “mettere una pezza alle problematiche locali ed ascoltare i cittadini“, sono state inoltre discusse le maggiori problematiche del territorio, dalla gestione dei rifiuti ai vari fattori di rischio come quello idrogeologico, di incendi boschivi e sismico.

Unoinmeno è la prima campagna nazionale di Volt Italia: “ Il cambiamento climatico è un’emergenza che dev’essere affrontata con la fiducia in se stessi: la forza di essere oggi il cambiamento che vogliamo vedere per il nostro domani. Uno In Meno è un’azione concreta: ridurre di 1°C il riscaldamento in ambiente domestico, professionale e negli spazi a uso pubblico. Con la riduzione di 1°C della temperatura da parte di ogni nucleo familiare, potremo risparmiare 100 kg di CO2 ogni anno. In sostanza è come se avessimo 4 alberi in più in ogni quartiere ad assorbire l’anidride carbonica prodotta dagli impianti di riscaldamento”.

La serata è stata un ottima occasione di confronto, ad intervenire: il Coordinatore di Volt Messina Alfredo Mangano, il Vice Massimiliano Milazzo, la Coordinatrice dell’Area Tirrenica Mariaelena Giacone, Tommaso Deliro (responsabile delle Politiche di Volt Messina), Antonio di Pietro (laureato in geologia), la coordinatrice di ZeroWaste Milazzo Elena Caragliano ed in videoconferenza è intervenuta Erika Puntillo (neo eletta nel Direttivo di Volt Italia); il confronto si è incentrato sui temi ambientali legati alla città, toccando tutte le aree di interesse e spaziando dal lavoro alla tutela, dal rischio alle opere di messa in sicurezza, toccando anche il tema della Valle del Mela, la serata si è poi conclusa con la scrittura delle idee dei partecipanti su dei post-it appesi ad una lavagnetta ed un AperiVolt, oramai tradizione del gruppo locale viola.

“Crediamo molto in questa campagna, nel fatto che ogni cittadino possa compiere questa piccola azione che ha un grandissimo effetto, cambiare è semplice, basta poco, ed ognuno di noi può esserne protagonista“-afferma Volt Messina.

