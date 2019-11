1 Novembre 2019 19:06

La religiosa, originaria del Madagascar, ha già lasciato la Sicilia

In Sicilia, oltre alla 34enne del convento nel messinese, si è scoperto che anche un altra suora è in dolce attesa. La notizia è trapelata oggi: la religiosa, originaria del Madagascar, svolgeva la sua missione in un istituto del Ragusano. La notizia della gravidanza risalirebbe a circa un mese fa; la suora svolgeva la funzione di madre superiora e prestava assistenza agli anziani e sembrerebbe che abbia già lasciato la Sicilia per tornare nel suo paese d’origine.

