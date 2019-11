Ue: vertice maggioranza su Mes venerdì alle 8.30, ‘nulla di definito’

19 Novembre 2019 21:54

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, si terrà venerdì alle 8.30, a Palazzo Chigi, il vertice di maggioranza sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità, con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il 27 novembre, dunque mercoledì della settimana successiva, il responsabile di via XX Settembre riferirà in commissione al Senato. Le stesse fonti assicurano all’Adnkronos che sulla ratifica della revisione del Mes “nulla è stato deciso” a Palazzo Chigi, dunque “non è stata ancora definita” la linea che il governo italiano terrà in sede europea. Per la riforma del Mes -il cosiddetto Fondo salva-Stati che nelle ultime 24 ore ha portato l’opposizione sulle barricate e il M5S a chiedere con urgenza un vertice della maggioranza- serve un via libera unanime al Consiglio Ue di dicembre.

