Ue: M5S, ‘su Mes informare Camere, ottenuto audizione Gualtieri’

19 Novembre 2019 20:22

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il Mes, ovvero il famoso Fondo salva-stati, deve essere uno strumento utile agli Stati dell’Unione europea, non certo un meccanismo che crea sperequazioni o che funge da pretesto per commissariare di fatto Paesi con un alto debito pubblico. Il Parlamento italiano si è già espresso sulla necessità di essere puntualmente informato su ogni passaggio della trattativa che si sta sviluppando sulla riforma del Mes”. Lo comunicano in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione Finanze, Laura Bottici ed Elio Lannutti, componenti grillini della medesima Commissione.

“La piega che sta prendendo la suddetta riforma – proseguono – non può che far riflettere: per questo motivo pretendiamo, come già chiaramente espresso in passato, che il Parlamento sia informato tempestivamente dal Governo. Come Commissione abbiamo chiesto di sentire in audizione il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, che si è mostrato disponibile e verrà a riferire mercoledì prossimo”.

