9 Novembre 2019 09:16

Sicilia: con l’accusa di avere ucciso la propria madre a pugni, i Carabinieri di Ragusa arrestato un uomo di 48 anni

I carabinieri di Ragusa hanno arrestato un uomo di 48 anni con l’accusa di avere ucciso la madre a pugni. Durante una lite, per futili motivi, l’anziana donna è stata colpita più volte dal figlio violento. Ricoverata in ospedale in condizioni drammatiche, la vittima morì dopo venti giorni di agonia.

