UBI Banca inaugura la filiale centrale di Cosenza, digitalizzazione e consulenza innovativa al servizio della clientela

Il Gruppo, che ha investito nella rete commerciale 240 milioni di euro nell’arco del Piano Industriale 2019-2020, conta in provincia di Cosenza 68 filiali, 1 centro imprese e oltre un miliardo di euro di impieghi a famiglie e imprese

E stata inaugurata oggi a Cosenza la nuova filiale centrale di UBI Banca in via Gregorio Caloprese, alla presenza di autorità e interlocutori di primo piano riuniti insieme a Alberto Pedroli, responsabile Macro Area Territoriale Sud e Vittorio De Sio, Responsabile della Direzione Territoriale Calabria Nord. Nell’ambito del progetto di innovazione e digitalizzazione, la banca ha presentato nel 2019 il restyling completo di 11 filiali calabresi secondo il nuovo concept che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti. Una progettualità che guida il rinnovamento di 700 sportelli di UBI Banca su tutto il territorio nazionale con un investimento complessivo di circa 240 milioni nell’arco del Piano industriale 2019-2020, in un contesto di complessiva modernizzazione dei servizi bancari.

“Questo piano di restyling è il segno della forte attenzione che abbiamo per questa Regione dove abbiamo quote di mercato che in alcune zone supera il 20% – ha dichiarato Alberto Pedroli responsabile della Macro Area Sud UBI Banca – In Calabria la nostra Banca è andata negli ultimi anni sempre più a rafforzare il proprio impegno in termini di vicinanza, servizio alla clientela e professionalità, oltre che in termini di finanziamenti a imprese e famiglie che ammontano a fine settembre a 1 miliardo e 200 milioni di euro. Sostegno che è stato rafforzato sottoscrivendo pochi giorni fa un accordo con Cassa depositi e prestiti con cui ci siamo impegnati a erogare ulteriori 500 milioni per le imprese del Mezzogiorno attraverso nuovi strumenti. L’obiettivo è quello di fornire alla clientela un servizio di Banca, più vicina al territorio, più moderna e più veloce.”

La filiale di via Caloprese si configura come una delle filiali di UBI caratterizzata dal più elevato livello di servizio strutturale e tecnologico. Tra le nuove soluzioni adottate nell’ambito del nuovo modello di filiale, è disponibile ad esempio un ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self-service che permettono di pagare imposte come F24 e fare bonifici. Dotazione di connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica.

Per supportare e facilitare l’utilizzo dei nuovi sistemi, UBI Banca ha inserito all’interno delle filiali un assistente digitale che ha il compito di accogliere, ascoltare le esigenze e indirizzare il cliente verso la soluzione più veloce, oltre ad assisterlo nel primo utilizzo dei servizi digitali e nelle operazioni effettuate tramite nuovi strumenti come le casse self.

Ai servizi che permettono di snellire le operazioni di routine, viene affiancato un modello di consulenza innovativo, integrando in questo modo il canale fisico con quello digitale. Grazie anche ad una disposizione degli spazi dedicata alle singole esigenze, il cliente potrà contare su personale dedicato, andando incontro ai bisogni delle famiglie e a quelli delle imprese. La clientela ha a disposizione specialisti del Gruppo per gestire operazioni come mutui, prestiti e finanziamenti per le attività imprenditoriali.

La revisione del modello distributivo sta proseguendo nell’attuazione del Piano Industriale 2019-2020 con l’obiettivo di rinnovare circa 700 filiali entro il 2020, al servizio di oltre il 70% della clientela di Gruppo, con un investimento complessivo di circa 240 milioni in arco piano.

