Tv: Confalonieri ai 30 anni di Act, lanciato progetto ‘anti-pirateria’

18 Novembre 2019 19:27

Milano 18 nov. (Adnkronos) – Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri partecipa a Bruxelles ai 30 anni di Act, l’Associazione delle Televisioni Commerciali Europee, di cui è stato membro fondatore. “Non siamo più – dice – un piccolo club di imprenditori europei, ma il nostro obiettivo comune rimane l’impegno a mantenere viva la missione che ci ha uniti trent’anni fa: essere il fulcro della produzione di contenuti originali in Europa”.

In questo senso, l’associazione, voce della televisione commerciale a Bruxelles, con 28 broadcasters associati nei 28 stati membri, lancia un nuovo progetto, ‘Media policy 2019-2024″, per tutelare le tv tradizionali dalla pirateria e dalla mancanza di trasparenza delle piattaforme online.

L’obiettivo è promuovere “una politica dei media pro-attiva, in grado di produrre una visione industriale più ambiziosa e coerente con un quadro di riferimento che ci permetta di competere affermando la certezza del diritto europeo”.

