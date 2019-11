Tutto pronto per il San Martino Fest 2019: a Milazzo arrivano Toti e Totino

7 Novembre 2019 10:42

La comicità travolgente di Toti e Totino al San Martino Fest di Milazzo

Saranno i noti cabarettisti siciliani Toti e Totino gli attesi ospiti del San Martino Fest che si terrà Sabato 9 Novembre in piazza San Papino a Milazzo. La manifestazione, giunta ormai alla 4° edizione, è organizzata dalla Parrocchia SS. Crocifisso e dall’ “Associazione Culturale San Martino Fest”, con la collaborazione del Comune di Milazzo. Dopo il grande successo dello scorso anno che ha realizzato oltre duemila presenze e ha visto la partecipazione straordinaria della fanfara dei Bersaglieri, quest’anno la manifestazione conterà sull’animazione della scuola di ballo “Élite” di Gaetano Messina, sul concerto della band “Hasta la Vista” e sull’atteso spettacolo comico del duo palermitano, conosciuto al grande pubblico per la ultratrentennale carriera cabarettistica e per la costante partecipazione al programma “Insieme”.

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 e riguarderà anche la degustazione dei tradizionali panini con salsiccia, delle caldarroste e dell’immancabile vino novello, insieme all’installazione di stand d’hobbistica, artigianato, antiquariato e di giochi gonfiabili per bambini. Il tutto si concluderà con l’estrazione dei premi della Lotteria di San Martino acquistabili la sera dell’evento.

Anche quest’anno l’intero incasso verrà destinato a fini benefici: l’organizzazione, per questa edizione, ha stabilito di devolvere il ricavato per il restauro conservativo del simulacro del SS. Crocifisso di S. Papino (1632-1633, opera miracolosa di Fra Umile da Petralia) che versa in situazioni molto precarie, oltre che per altre opere ed iniziative che verranno realizzate per la città e per le famiglie bisognose del nostro territorio.

Per tale motivo anche per questa edizione la manifestazione gode del patrocinio della Regione Siciliana Assessorato sport, turismo e spettacolo e della Città metropolitana di Messina.

