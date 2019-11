Un tunnel sottomarino tra il porto e l’aeroporto a Palermo: l’avveniristico progetto da 1,2 miliardi, potrà essere realizzato in 5 anni

8 Novembre 2019 15:03

Presentato il progetto per il tunnel sottomarino tra il porto e l’aeroporto a Palermo. A realizzarlo è stata l’Autorità portuale in collaborazione con Regione siciliana, comune di Palermo e Anas

Presentato al ministero delle Infrastrutture l’avveniristico progetto per collegare il porto all’aeroporto di Palermo. Il tunnel sottomarino, lungo 12 km, servirà a collegare non solo gli hub portuale e aeroportuale, ma anche anche la grande viabilità sulle due autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Catania-Palermo, bypassando la città. Spetterà adesso al Ministero inserire il progetto da 1,2 miliardi tra le opere finanziabili con le risorse del programma Ue “ultimo miglio”. Il progetto è stato illustrato stamani dal provveditore alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella, al vice ministro Giancarlo Cancelleri. A realizzarlo è stata l’Autorità portuale in collaborazione con Regione siciliana, comune di Palermo e Anas. Per realizzare l’opera occorreranno 5 anni.

