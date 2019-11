Messina, truffa dello specchietto a una povera anziana: truffatore beccato da un agente fuori servizio, denunciato

21 Novembre 2019 12:47

La Polizia di Stato denuncia un presunto truffatore a Messina: il malvivente sosteneva di essere stato colpito anche alla mano e che il colpo aveva danneggiato persino l’orologio che aveva al polso

Ancora una volta un tentativo di truffa dello specchietto. Questa volta, però, grazie all’intervento della Polizia di Stato, non andato a segno. E’ successo ieri, in centro città a Messina, con il consueto canovaccio: la vittima, di solito una persona anziana, alla guida di un’auto viene accusata di aver danneggiato lo specchietto retrovisore dal truffatore di turno. In realtà, lo specchietto è già rotto e posizionato in modo da simulare il danno.

Nel caso di ieri, il malvivente sosteneva altresì di essere stato colpito anche alla mano e che il colpo aveva danneggiato persino l’orologio che teneva al polso. Proponeva, ovviamente, che il danno venisse pagato in contanti, evitando così noiose e costose pratiche assicurative.

Stavolta, però, gli è andata male perché un poliziotto delle Volanti, libero dal servizio, compreso quanto stava accadendo, è intervenuto. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti del poliziotto e portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria del truffatore.

