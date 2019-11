24 Novembre 2019 18:21

Sarà ancora il Piemonte ad organizzare i Campionati Nazionali dei Veterani dello Sport di sci

Ormai è praticamente ufficiale. Sarà ancora il Piemonte ad organizzare i Campionati Nazionali dei Veterani dello Sport di sci. La rassegna tricolore per la discesa e il fondo, avrà luogo per il secondo anno consecutivo nel mese di marzo a Torgnon in Valle d’Aosta e vedrà coinvolti in prima fila i dirigenti UNVS Sergio Rapa e Giampiero Carretto.

