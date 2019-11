27 Novembre 2019 12:23

Un ragazzo di 30 anni, che viveva a Trento, è morto nella sua abitazione dopo un gioco erotico online finito male

Un 30enne di Trento è morto nella sua abitazione dopo un gioco erotico online finito male. A dare l’allarme è stato un 65enne, il quale si è recato dai carabinieri per denunciare che secondo lui il giovane era morto per impiccagione durante un gioco erotico che i due stavano facendo via Skype. Il ragazzo è stato rinvenuto senza vita nella propria casa con una cintura al collo già deceduto da diverse ore.

