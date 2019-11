2 Novembre 2019 11:11

I carabinieri di Riccione hanno scoperto una tratta di esseri umani tra Grecia e Italia

I carabinieri di Riccione, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia divisione Sirene e dall’esperto per la sicurezza di stanza ad Atene, hanno arrestato un pakistano residente in Grecia. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e soppressione di cadavere.

