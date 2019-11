27 Novembre 2019 11:50

Al Porto di Messina venerdì il canto delle sirene per ricordare le vittime della tragedia della nave Sansovino

In occasione dell’anniversario dell’incidente avvenuto nel 2016 a bordo della motonave Sansovino, in cui persero la vita tra membri dell’equipaggio, giorno 29 novembre alle 14:30 le unità navali presenti nel porto di Messina azioneranno le sirene come segno di deferente commemorazione.

Valuta questo articolo