19 Novembre 2019 13:42

Sicilia, tragedia sul lavoro a Palermo: giovane operaio muore dilaniato nell’esplosione di un pneumatico

Tragedia sul lavoro a Palermo. In un’officina di via Ugo La Malfa, un operaio del Senegal di appena 18 anni è morto dilaniato nell’esplosione di un pneumatico. Il terribile incidente è avvenuto stamattina: il giovane, secondo quanto si apprende, stava smontando la ruota di mezzo pesante, quando all’improvviso è stato investito in pieno dell’esplosione del pneumatico. In corso le indagini dei carabinieri.

