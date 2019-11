15 Novembre 2019 17:48

Follia a Torino: madre e bimbo di pochi mesi in ospedale non sarebbero in pericolo di vita

Follia a Torino dove una mamma ha cercato di uccidere il figlio di pochi mesi e ha tentato il suicidio. Ricoverati in ospedale, entrambi non sembrano in pericolo di vita. secondo una prima ricostruzione, la madre ha cercato di avvelenare il figlio sciogliendo una sostanza nociva nel biberon e poi ha tentato di tagliarsi le vene. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Valuta questo articolo