5 Novembre 2019 09:42

Tiro con l’Arco: altri record per gli Arcieri Club Lido. Francesco Poerio Piterà è medaglia d’oro con nuovo record regionale

Nella struttura del centro sportivo del Cus Cosenza, organizzata dall’omonima società sportiva Arcieri Cus Cosenza, domenica 03 novembre si è svolto il consueto appuntamento invernale di tiro con l’arco alla distanza dei 25 metri. Ad accogliere gli atleti sulla linea di tiro il rettore dell’Università della Calabria, il responsabile organizzativo dell’evento e tutto lo staff fa capo alla compagine sportiva degli atleti del CUS. La gara riservata alle classi superiori, infatti le giovanili potevano partecipare tutte da juniores, ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da tutte le provincie calabresi. La società Club Lido partecipa all’evento con tre arcieri, decisione dettata anche dal fatto che ad oggi l’amministrazione comunale di Catanzaro ancora non ha assegnato se non solo sulla carta ancora una palestra alla società Club Lido, compromettendo di fatto la partecipazione degli atleti a diverse gare poiché senza i dovuti allenamenti è quasi impossibile far parte di una competizione sportiva. Poerio Piterà Francesco reduce di un ottimo 576 della settimana precedente ad Aprigliano, a Cosenza si ripete, stavolta i punti sono stati 574 non alla distanza dei 18 metri ma bensì a 25, portandosi a casa un meritato oro con il relativo record regionale di classe. Oro anche per Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo master maschile, con una buona performance anche per Maria Demasi reduce di un prolungato periodo di stop sportivo. Soddisfazione da tutto il team Club Lido, infatti con questo risultato di domenica Francesco scala la Ranking Italiana classe allievi portandosi al terzo posto assoluto per le qualifiche ai campionati italiani di Febbraio che si terranno a Rimini. Soddisfatto anche il mister Poerio Piterà Edoardo, i nostri ragazzi sono in continua evoluzione sportiva, vorremmo ringraziare chi ci supporta e chi insieme a noi aiuta e fa crescere i nostri ragazzi, un doveroso nostro ringraziamento va anche al gruppo docente dell’Istituto Tecnico – Tecnologico E. Scalfaro di Catanzaro che insieme a noi ha apprezzato questa disciplina confrontandosi in modo positivo con i nostri tecnici. Infatti il team Club Lido ha la fortuna di aver iscritti nell’istituzione scolastica guidata dal Dott. Vito Sanzo quattro atleti, Francesco Poerio Piterà (1D), Alessandro Caroleo, Lauritano Andrea e Vittoria Chiarella.

