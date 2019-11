27 Novembre 2019 09:12

Tir al Porto di Reggio Calabria, Lembo: “non abbassare la guardia, conseguenze disastrose sul territorio sia in termini di impatto ambientale che di congestione del traffico di una delle più importanti arterie che permettono a decina di migliaia di automezzi di accedere al cuore pulsante della città”

“I riflettori sulla vicenda porto non possono spegnersi, per poi riaccendersi ad ogni passaggio di questo iter amministrativo che sta portando la struttura reggina alla realizzazione di un infausto progetto, perché il pericolo di abbassare la guardia e ritrovarsi con la sua effettiva realizzazione è adesso davvero concreto”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del Circolo Reggio ’70 , Giuseppe Lembo. “E il dibattito aperto – prosegue– in merito alla questione sul dirottamento del traffico pesante al porto di Reggio non può lasciare indifferente un gruppo come il nostro, che ha a cuore le sorti della città e che, dunque, non può esimersi dall’intervenire. È scontato che una tale scelta avrà sul territorio conseguenze inevitabilmente disastrose sia in termini di impatto ambientale che di congestione del traffico di una delle più importanti arterie che permettono a decina di migliaia di automezzi di accedere al cuore pulsante della città. Il viadotto dal quale dovrebbero accedere i TIR si ritroverebbe ingolfato da quel 40% di mezzi che dal porto di Villa San Giovanni verrebbe dirottato sulla struttura reggina. Chi garantisce, peraltro, che la percentuale prevista verrà effettivamente rispettata? Quali sarebbero i criteri di selezione? Non possiamo non domandarci come sia possibile che il progetto abbia trovato via libera ministeriale nonostante i pareri contrari espressi da tutte le Istituzioni locali, le cui motivazioni vanno certamente condivise.

È innegabile – aggiunge- però che le stesse Istituzioni, Comune e Città Metropolitana in testa avrebbero potuto e dovuto mettere in atto ben altre attività politiche facendo pesare la loro forza istituzionale, vista anche l’innegabile vocazione turistica della città che verrebbe pesantemente minata da una mole di traffico così intenso e difficile da gestire efficacemente. Si pensi, inoltre, ai danni che una simile realizzazione andrebbe ad arrecare all’aspetto paesaggistico, idrogeologico ed ambientale del territorio, con fondali marini a rischio, inquinamento anche acustico e quant’altro. Ben diversa dovrebbe essere la prospettiva per una città che voglia dirsi turistica: non di traghetti e autoarticolati, quindi, si dovrebbe parlare ma, semmai, di imbarcazioni da diporto e navi da crociera. Questa è la vocazione e l’obiettivo che il porto di Reggio dovrebbe aspirare a raggiungere, accogliere ospiti e visitatori per alimentare il settore del turismo. A proposito di ciò, si pensi ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di tali opere e che l’attuale amministrazione non è stata capace di sfruttare proficuamente. Se poi si considera che la Giunta attuale poteva avvantaggiarsi della vicinanza politica dei governi nazionali che si sono succeduti in questi anni, compreso quello che attualmente ci amministra, l’inerzia dimostrata non può trovare alcuna giustificazione, ma anzi si aggrava. Il Circolo Reggio ‘70 non può stare a guardare mentre si compie questo scempio ed è pronto a mettere in campo tutte le attività di contrasto utili a fermare questo progetto dannoso e la sua definitiva realizzazione, offendo la propria disponibilità all’individuazione di soluzioni logistiche e strutturali, anche avvalendosi delle risorse, delle professionalità e delle competenze che annovera tra i propri iscritti. Perché i reggini affacciandosi alle loro finestre e volgendo lo sguardo al porto possano vedere realizzato un sogno e non la solita triste realtà”, conclude.

Valuta questo articolo