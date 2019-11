Thuram stende la Roma nel recupero

7 Novembre 2019 23:05

Moenchengladbach, 7 nov. – (Adnkronos) – Pesante sconfitta per 2-1 della Roma sul campo del Borussia Moenchengladbach che complica la corsa dei giallorossi ai sedicesimi di finale di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con un autogol di Fazio al 35′, poi pareggio dello stesso difensore argentino al 64′ e rete decisiva di Thuram al 95′ che fa esplodere il Borussia Park e punisce oltremodo i capitolini che non avrebbero meritato il ko. Nella classifica del gruppo guida il Basaksehir con 7 punti, due in più della Roma e del Borussia, chiude il Wolfsberg a 4.

La prima occasione del match è per gli ospiti al 10′: angolo dalla destra di Veretout sul quale svetta di testa Zaniolo con palla di poco oltre la traversa. Con il passare di minuti crescono i tedeschi che si rendono pericolosi con delle conclusioni da fuori area di Stindl, Benes e Zakaria sulle prime due fa buona guardia Lopez, la terza termina di poco sopra la traversa.

Alla mezz’ora gran giocata di Pastore: dribbling nel traffico e destro da buona posizione che non sorprende Sommer. Al 35′ il Borussia sblocca il match. Accelerazione di Thuram sulla sinistra cross rasoterra a centro area, sul quale Fazio colpisce in scivolata mandando il pallone nella propria porta.

In avvio di ripresa ci prova Dzeko con un sinistro dal limite dell’area, sicuro Sommer nella presa a terra. Risponde subito il Borussia, tiro di Thurma deviato da Fazio che alza un campanile in area piccola, traiettoria sulla quale arriva Stindl di piatto ma manda fuori. Al 19′ Fazio si riscatta e firma il pari: punizione tagliata in mezzo da Kolarov per il difensore argentino che, scattato sul filo del fuorigioco, anticipa Zakaria e con un bel destro in spaccata batte Sommer.

Poco dopo bel contropiede dei capitolini iniziato da Veretout, cambio di gioco per Dzeko che allarga subito per Kluivert: controllo e tiro alto di poco. Alla mezz’ora i tedeschi tentano il tutto per tutto inserendo una terza punta, Plea, per un centrocampista Neuhaus. Il cambio dà i frutti sperati nel recupero al 95′, su un lancio lungo in area Plea fa da torre per Thuram che, sempre di testa, infila il pallone nell’angolo alla destra di Lopez.

Valuta questo articolo