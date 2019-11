26 Novembre 2019 21:31

Terremoto in Albania, la vicinanza di Carlo Tansi al popolo albanese: “impressionanti le immagini che arrivano”

“Voglio esprimere tutta la mia solidale vicinanza al fiero popolo albanese, colpito dal violento terremoto della scorsa notte”, scrive in una nota il geologo Carlo Tansi. “Le notizie che arrivano dall’epicentro del sisma, parlano di morti, feriti e dispersi ma, evidenziano anche l’efficienza dei soccorsi. Il popolo albanese saprà reagire e rialzarsi, utilizzando lo slancio del proprio coraggio. Esprimo grande dolore e sincero cordoglio alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita in questa tragica circostanza”. “Mi preme, inoltre, abbracciare anche tutta la numerosissima comunità arbereshe che vive in provincia di Cosenza e in Calabria e che vive comprensibilmente momenti d’angoscia. La storia – conclude Tansi – ci insegna la grande capacità di questo straordinario popolo a trovare sempre la forza di risollevarsi. L’ha fatto nel corso delle guerre e lo farà anche stavolta”.

