Ternana, mister Gallo: “Rieti-Reggina, così il campionato è falsato!”

16 Novembre 2019 15:54

Ternana, la denuncia di mister Gallo: l’allenatore delle Fere parla di Rieti-Reggina, gara che potrebbe falsare il campionato

E’ la vigilia della gare del campionato di Serie C e come di consueto gli allenatori intervengono in conferenza stampa per analizzare le sfide della domenica. Un test complicato attende la Ternana, compagine che al secondo posto insegue la Reggina capolista e domani sarà impegnata sul difficile campo del Teramo. Il tecnico umbro Fabio Gallo ha dato però uno sguardo anche in casa dei diretti rivali in classifica. La squadra amaranto sarà ospite del Rieti che, dopo le vicissitudini di questa settimana, scenderà in campo con la Beretti. Ecco le parole dell’allenatore: “Il campionato è già falsato così, perchè mentre noi andiamo a giocare un match decisivo, la capolista a +5 sfiderà la Berretti di una squadra che nonostante tutto stava facendo bene. E’ una sconfitta per tutte le belle parole e per i commenti che abbiamo provato a fare ad inizio anno”.

Valuta questo articolo